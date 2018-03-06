В Восточную Гуту отправится второй гуманитарный конвой

Второй гуманитарный конвой с помощью для жителей Восточной Гуты в Сирии отправится в подконтрольные боевикам кварталы в четверг, 8 марта. Об этом сообщили в российском координационном Центре по примирению враждующих сторон.

Накануне в блокированный пригород Дамаска при содействии российских военнослужащих организация «Красного полумесяца» доставила первую партию гуманитарной помощи, почти 250 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

На обратном пути конвою удалось вывезти в безопасную зону 13 мирных жителей, в том числе пятерых детей.

Ранее в Центре по примирению заявили о готовности обеспечить безопасный выход из Восточной Гуты боевикам и их семьям, но вооруженные незаконные формирования предложение отвергли.

«Несмотря на то, что обстановка в районе гуманитарного коридора в Восточной Гуте и вокруг Дамаска продолжает оставаться напряженной, отмечается снижение числа обстрелов пункта пропуска Мухайям Аль-Ваффедин и прилегающих районов. Не исключено, что это связано с рассмотрением членами НВФ нашего предложения по выходу из зоны», - сообщил представитель Центра Владимир Золотухин.

Между тем, по информации Центра по примирению враждующих сторон, в зоне деэскалации «Идлиб» за последнюю неделю в свои дома вернулись более тысячи сирийских семей. Всего же за последнее время туда возвратились более двухсот тысяч беженцев.