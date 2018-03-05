Боевики обстреляли госпиталь и гуманитарный конвой в Сирии

Незаконные вооруженные формирования в Восточной Гуте последовательно усиливают обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин, несмотря на введенные по инициативе российской стороны ежедневные «гуманитарные паузы» в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2401, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Сегодня в 10.00 из минометов был обстрелян госпиталь Тишрин в районе Дахият Аль-Ассад. Обстрел велся со стороны города Дума с территории, подконтрольной группировке "Джейш Аль-Ислам"*», - заявил он.

Мирные жители Восточной Гуты блокированы террористами и используются ими в качестве живого щита.

«Боевики проводят акции устрашения по отношению к мирному населению, запрещая под угрозой смерти покидать район Восточной Гуты. У мирных жителей изымаются продукты питания, вода и медикаменты. Все остающиеся в восточной Гуте врачи и младший медперсонал задействованы только для оказания помощи боевикам», - добавили в Центре по примирению.

Выполняя резолюцию СБ ООН, российский Центр по примирению обеспечил сегодня проведение международными гуманитарными организациями гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума общим объемом 247 тонн.

При этом незаконные вооруженные группировки задержали гуманитарный конвой на два часа, а затем попытались его сорвать.

«Так, в 17.00 боевиками "Джабхат ан-Нусра"* был произведен минометный обстрел гуманитарного конвоя из района родника Айн-Арбах восточной окраины населенного пункта Мадиара. Жертв из числа сотрудников гуманитарной миссии нет», - отметил Евтушенко.

В настоящий момент гуманитарный конвой находится в местах разгрузки. Российский Центр по примирению принимает все меры по безопасному возвращению гуманитарного конвоя в город Дамаск.

Центр по примирению враждующих сторон призывает всех лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте обеспечить беспрепятственный и безопасный выход мирного населения из подконтрольных районов, доставку мирным жителям гуманитарной помощи.

«Если не желаете выпускать мирных жителей из удерживаемых районов, мы готовы гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты вам и вашим семьям. Для этого будет предоставлен транспорт в необходимом количестве и обеспечена охрана по всему маршруту движения. Неприкосновенность всех боевиков, принявших решение покинуть Восточную Гуту с личным оружием и вместе с семьями, гарантируется российским Центром примирения. Призываем лидеров незаконных вооруженных формирований сделать все необходимое, чтобы как можно скорее избавить от страданий мирное население и обеспечить беспрепятственное направление гуманитарной помощи в Восточную Гуту», - подчеркнул генерал-майор.