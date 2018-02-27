Под обстрелом: как прошла первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте

О начале гуманитарной паузы в окрестностях Восточной Гуты мирных жителей оповестил спецавтомобиль. В селении Мухайям аль Ваффедин было все готово для их встречи. Однако в первые часы работы гуманитарного коридора никто из Восточной Гуты не вышел. Со стороны боевиков начался обстрел и продолжался в течение всего дня.

Дорогу из Мухайам аль Ваффедин - называют ключом к Восточной Гуте. Еще один коридор в районе Млеха, чтобы мирные жители не могли выйти, джихадисты заминировали. Женщин и детей держали в заложниках.

«По сообщениям Сирийского Арабского Красного Полумесяца, поступали звонки от мирных жителей, что их незаконные вооруженные формирования оттуда не выпускают», - сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон генерал Владимир Золотухин.

У гуманитарного коридора весь день дежурили медики, военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон, сирийские военные, российская военная полиция, представители властей Дамаска. Мирных жителей ожидали пассажирские автобусы. Был развернут пункт горячего питания.

«Сегодня 27 февраля в 9 часов открыли гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации номер 3 "Восточная Гута". В настоящее время ни один мирный житель не покинул зону деэскалации ввиду постоянных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований», - подтвердил начальник группы контроля зоны деэскалации номер 3 генерал Виктор Паньков.

В Гуте давно не получали квалифицированную медицинскую помощь. В больницах и госпиталях были подготовлены места. На месте в реанимобилях собрали максимум медицинского оборудования. Дежурило с десяток скорых, рассказали медработники российской гуманитарной миссии.

«В реанимобилях присутствовали анестезиологическое оборудование, кислород, ларингоскопы, в том числе для оказания экстренной помощи - дефибриллятор», - пояснил начальник медицинского пункта, старший лейтенант медслужбы Хорошавин Александр.

Гуманитарную паузу объявили на 30 дней. С девяти утра до двух часов дня. Известно, что террористы держали коридор у Восточной Гуты под прицелом артиллерии и снайперов. Население оказалось запугано. Власти Дамаска попытались сообщить мирным жителям о гуманитарном коридоре всеми доступными способами - в том числе листовками и SMS-оповещением.