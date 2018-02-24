Боевики за сутки выпустили 33 мины по разным районам Дамаска

В течение суток фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

Сообщается, что обстановка в Восточной Гуте остается тяжелой. Группировки незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий, многим мирным жителям необходима срочная медпомощь.

Продолжаются обстрелы сирийской столицы. За сутки боевиками из Восточной Гуты выпущено 33 мины по разным районам Дамаска, а также близлежащим населенным пунктам провинции Риф Дамаск. Среди мирного населения имеются разрушения и жертвы.

Российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта прекратить вооруженные провокации и боевые действия и строго придерживаться требования Меморандума о создании зон деэскалации в САР.

Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный выход мирных жителей из Восточной Гуты в районах Джаубар города Дамаск и Арбил провинции Риф Дамаск были распространены листовки с подробными сведениями о расположении гуманитарного коридора, а также о порядке выхода из района.

В результате работы сирийских органов правопорядка и безопасности при содействии российского Центра по примирению в населенном пункте Тайха провинции Алеппо оружие сложил 41 представитель вооруженных группировок. Боевики из населенного пункта вышли без вооружения и ждут урегулирования статуса сирийскими властями.

Российский Центр по примирению ведет работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В населенный пункт Кфер-Рам провинции ХОМС были доставлены полторы тонны продовольственных продуктов. Питьевая вода была доставлена в населенный пункт Маррат провинции Дейр-Эз-Зор.

Российские военными медики за сутки оказали помощь 123 сирийцам. За минувшие сутки в свои дома вернулось 345 человека, в их числе в провинции Дейр-Эз-Зор – 325 человек, в провинции Хомс – 11 и Риф Дамаск – 9.