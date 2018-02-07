Турция до сих пор не смогла выставить наблюдательные посты в Идлибе – МО РФ

Авиация ВКС РФ ведет постоянный мониторинг зоны деэскалации «Идлиб», которая является одним из основных источников дестабилизации ситуации в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Российской авиацией ведется регулярный мониторинг зоны деэскалации "Идлиб", где до настоящего времени турецкая сторона, в соответствии с взятыми обязательствами, пока не смогла выставить свои наблюдательные посты», – отметил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Минобороны России выяснит, откуда террористы запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, формирования которой все еще действуют в Идлибе, получили современные ПЗРК, и установит типы этого оружия.

Наличие у боевиков современного оружия и технологий, которые, в частности, были использованы при создании ударных дронов, говорит о влиянии на них группы развитых стран. Скорее всего, террористы стали инструментом в руках сил, которые не устраивает ключевая роль России в освобождении Сирии от ИГИЛ*, добавил Конашенков.

*Деятельность террористических группировок ИГИЛ, «Аль-Каида», «Джебхат ан-Нусра» запрещена на территории РФ