Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в Дамаск

Российско-иранско-турецким совместным Координационным Центром за сутки в Сирии зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях ЛАТАКИЯ, АЛЕППО, ХАМА, ИДЛИБ и в пригороде ДАМАСКА – ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ. В целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Об этом на брифинге сообщил генерал-майор Ю.Г. Евтушенко.

В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, администрации провинции ХАМА подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов ШАХРАНАЗ и КУРСА провинции ХАМА.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В рамках гуманитарных акций, проведенных российским Центром по примирению: для жителей населенного пункта СЕЙД-НАЙЯ провинции ДАМАСК доставлены продукты питания и предметы первой необходимости общим весом около двух тонн; в районе ХАНАНУ города АЛЕППО организована раздача свежего хлеба нуждающимся жителям; школе в населенном пункте ЭЛЬ-ХУСЕЙНИЯ провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, школе «Наджим Маргидж» города ХОМС и родильному отделению госпиталя города ХОМС переданы письменные принадлежности и детская одежда.

В населенный пункт САЛЬХИЯХ провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 102 сирийцам.

Обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты МАНШИЯТ АССВИЙСА и ЭЛЬ-ДЖИЗЕ провинции ДЕРЪА. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 103 тонны.

Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. Всего за сутки в свои дома вернулся 81 человек, в том числе в провинции АЛЕППО – 25, в провинции ХОМС – 6, в провинции ДЕЙР‑ЭЗ‑ЗОР – 50 человек.