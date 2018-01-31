Ансамбль имени Александрова выступил в Волгограде к юбилею победы в Сталинградской битве

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова выступил с концертом в Волгограде. Мероприятие было посвящено 75-летию победы в Сталинградской битве.

Представление проходило на сцене Нового экспериментального театра. Со сцены прозвучали народные песни, музыка военных лет, а также современные композиции. Зрители услышали такие произведения, как «Священная война», «Горячий снег», «Смуглянка», «Журавли», «Вдоль по Питерской», «Калинка».

Публика встречала коллектив бурными аплодисментами и долго не отпускала музыкантов со сцены.