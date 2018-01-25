Режим прекращения огня в Сирии нарушен террористами 4 раза за сутки

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции. В населенный пункт Умм-Эль-Амад провинции Алеппо местному населению доставлено 2,4 тонны продуктов питания, в населенный пункт Дамаск местному населению доставлено также 2,4 тонны продуктов питания.