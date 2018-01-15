Проржавевшие украинские корабли превратились в груду металлолома в Крыму

Жестом доброй воли назвали в Кремле предложение Владимира Путина вернуть Киеву украинскую технику, которая находится в Крыму. О готовности сделать это российский лидер вновь заявил накануне. Речь, в частности, идет о кораблях ВМС Украины.

Корреспондент телеканала «Звезда» Виктория Косогляденко побывала у севастопольских причалов, где содержится большая часть украинской морской военной техники, и рассказала, что украинские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», корветы «Хмельницкий», «Тернополь» и «Луцк» и даже единственная подводная лодка «Запорожье» проржавели, их приборы неисправны, а двигатели не запускались годами.

Они давно исключены из состава боевых. Двери задраены, чтобы снаружи нельзя было попасть на корабль. Все корабли были списаны весной 2014-го. За несколько лет простоя они превратились в груду металлолома.

«Они законсервированы, у них нет работающих механизмов. Они в любой момент могут дать течь и начать набирать воду», – рассказал офицер Черноморского флота ВМФ России в отставке Валентин Шестак.

Передать корабли Киеву Россия готова. Накануне Владимир Путин вновь это подтвердил и заявил, что Россия готова даже помочь в их транспортировке. Пока же российским военным приходится содержать их за свой счет. Чтобы эти корабли элементарно не утонули, требуется круглосуточное дежурство на борту.

К примеру, чтобы на борту не случилось замыкания и суда не загорелись, приходится каждый день тестировать систему электропитания. Не говоря уже о причалах, которые могли бы использоваться по назначению Черноморским флотом. Швартовка лодки с такими габаритами обходится очень дорого. Получается, что украинская техника бесплатно стоит у причалов, где могли бы пришвартоваться российские корабли.