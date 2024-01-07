Молодежь из Таджикистана спела песню для участников СВО

Новогодний привет и поздравления участникам спецоперации передала русская молодежь из Таджикистана. Для бойцов они решили исполнить отрывок песни. Видеообращение опубликовало Россотрудничество.

«Дорогие друзья! Хотим поздравить вас с наступающим Новым годом из солнечной страны Таджикистан, города Душанбе», - обратились с приветствием девушка и парень с гитарой.

Молодые люди пожелали военнослужащим мирного неба над головой, счастья, и «самое главное» - здоровья. Девушка под аккомпанемент гитары исполнила отрывок из песни «Алые паруса».

С Новым годом и Рождеством Христовым участников специальной военной операции поздравили из разных уголков мира. Так, в Марокко им напомнили, что в участвующих в спецоперации бойцах течет кровь победителей, а в Тунисе - что победа за теми, кем движут исключительно благие намерения.

В Болгарии выразили уверенность в победе России. В это же время многие жители Киргизии переживают за Россию и, особенно, за бойцов, думают и молятся за них. В Боливии им пожелали мужества, здоровья и поскорее вернуться домой.

Также свои поздравления, стихи и различные пожелания бойцам направили из Аргентины, Франции, Сербии, Сирии и Турции, Египта и с острова Кипр, а также Эфиопии, Буркина-Фасо, Мали, Замбии, Армении, Пакистана, Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана.