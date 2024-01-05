Бойцов ВС РФ поздравили с Новым годом из Брестской крепости

Российские бойцы в зоне спецоперации получили поздравление с Новым годом из Брестской крепости - одного из самых знаковых мест Белоруссии, символа советского сопротивления времен Второй мировой войны. Видеообращение к военнослужащим записала руководитель Представительства Россотрудничества в городе Брест Юлия Семенченко.

«Российский центр науки и культуры в Бресте передает привет из Брестской крепости бойцам специальной военной операции на Украине», - сказала Юлия, подчеркнув, что место одновременно и трагичное, и героическое.

Представитель Россотрудничества пожелала военным мира и добра, благополучия их семьям, а также свершения новых побед на благо России.

«...мы хотим пожелать вам мира и добра, благополучия и процветания вашим семьям, вашим близким. Новых свершений и новых побед на благо нашего Отечества и нашего народа. С Новым годом», - сказала Юлия.

Ранее жители западноафриканского государства Буркина-Фасо отметили, что будущее мира зависит от российских бойцов. Буркинийцы также поздравили солдат и пожелали им в Новом году победы, любви, здоровья и бодрости духа.