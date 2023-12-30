Сирийские студенты поздравили участников СВО с Новым годом

Сирийские студенты курса русского языка в Русском доме поздравили участников специальной операции с наступающим Новым годом. В своем видеообращении они отметили, что военнослужащие ВС РФ ежедневно совершают подвиги.

«Мы хотим поблагодарить вас всех за то, что вы сражаетесь против терроризма и нацизма», - сказали молодые ребята.

Студенты подчеркнули, что форма справедливого мира зависит от результатов специальной военное операции.

«Желаем всего доброго, мира и победы! Пусть новый год приблизит к поставленной цели», - добавили они.

Также ребята пожелали военным скорой встречи с родными и близкими.