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Сирийские студенты поздравили участников СВО с Новым годом

Они поблагодарили российских военных за то, что они сражаются против терроризма и нацизма.
Сергей Лебедев 2023-12-30 16:46:01
© Фото: Россотрудничество © Видео: Россотрудничество

Сирийские студенты курса русского языка в Русском доме поздравили участников специальной операции с наступающим Новым годом. В своем видеообращении они отметили, что военнослужащие ВС РФ ежедневно совершают подвиги.

«Мы хотим поблагодарить вас всех за то, что вы сражаетесь против терроризма и нацизма», - сказали молодые ребята.

Студенты подчеркнули, что форма справедливого мира зависит от результатов специальной военное операции.

«Желаем всего доброго, мира и победы! Пусть новый год приблизит к поставленной цели», - добавили они.

Также ребята пожелали военным скорой встречи с родными и близкими.

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