Жители Аргентины поздравили российских военнослужащих с наступающим Новым годом, пожелали крепкого здоровья. Обращение к бойцам ВС РФ публикует Россотрудничество.

«Дорогие наши защитники, сердечно приветствуем вас из далекой Аргентины с самыми светлыми и теплыми пожеланиями от лица команды Русского дома в Буэнос-Айресе. Низкий полон и большая благодарность за ваше мужество», - сказали они.

Собравшиеся пожелали российским военнослужащим силы духа и выдержки, скорого возвращения домой с победой.

«Ваше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами», - сказали поздравляющие.

Между тем Золтан Дани, командир сербской батареи ПВО, которая уничтожила американский малозаметный самолет F-117, пожелал здоровья российским бойцам СВО. В своем видеопоздравлении с Новым годом он подчеркнул, что у России нет пути назад - у нее осталась только одна дорога, к победе.