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Сотрудники Россотрудничества в Египте заявили, что гордятся бойцами СВО

Представители Россотрудничества в Египте пожелали бойцам скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми.
Марина Крижановская 2024-01-01 14:33:01
© Фото: Россотрудничество © Видео: Россотрудничество

Российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с Новым 2024 годом поздравили сотрудники представительства Россотрудничества в Египте.

«Дорогие наши воины, бойцы-офицеры! Представительство Россотрудничества в Арабской Республике Египет поздравляет вас с наступающим Новым 2024 годом! Мы гордимся вами!», - заявили работники загранпредставительства РФ.

Они поблагодарили российских военнослужащих за их нелегкий ратный труд, и пожелали им скорейшего возвращения к своим близким и родным живыми, целыми и невредимыми.

В завершение дипломаты высказали пожелание великой Победы бойцам и всему российскому народу.

Как сообщалось 29 декабря, в своем обращении к российским воинам французский историк Рене Барки заявил, что победа Вооруженных сил России будет победой гуманизма над злом. Гражданин Франции добавил, что «мы стоим с вами» и «ваша победа будет и нашей, низкий поклон вам».

Днем позже студенты курса русского языка в Русском доме из Сирии в поздравлении участников СВО подчеркнули, что форма справедливого мира зависит от результатов специальной военное операции. Они поблагодарили бойцов за то, что те сражаются против терроризма и нацизма.

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