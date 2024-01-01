В Русском доме в Эфиопии пожелали солдатской удачи бойцам СВО

Руководство Русского дома в Эфиопии поздравили участников специальной военной операции (СВО) с Новым годом. Обращение к бойцам СВО опубликовало Россотрудничество.

Сотрудники Русского дома назвали их целью также и донесение информации о целях спецоперации жителям Эфиопии. По их заверениям, эфиопы понимают, за что борется Россия что происходит и поддерживают бойцов СВО.

«Всем, кто находится в госпиталях или на передовой, мы хотели бы пожелать сил и успехов в выполнении поставленных задач. И также желаем солдатской удачи!», - заявили руководители Русского дома.

Свои поздравления с Новым годом послали также жители Аргентины. Они пожелали силы духа и выдержки российским военнослужащим, а также скорейшего возвращения домой с победой.