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В Русском доме в Эфиопии пожелали солдатской удачи бойцам СВО

Руководители Русского дома пожелали сил и удачи военнослужащим при выполнении поставленных задач в рамках СВО.
Никита Черненко 2024-01-01 17:06:01
© Фото: Россотрудничество © Видео: Россотрудничество

Руководство Русского дома в Эфиопии поздравили участников специальной военной операции (СВО) с Новым годом. Обращение к бойцам СВО опубликовало Россотрудничество.

Сотрудники Русского дома назвали их целью также и донесение информации о целях спецоперации жителям Эфиопии. По их заверениям, эфиопы понимают, за что борется Россия что происходит и поддерживают бойцов СВО.

«Всем, кто находится в госпиталях или на передовой, мы хотели бы пожелать сил и успехов в выполнении поставленных задач. И также желаем солдатской удачи!», - заявили руководители Русского дома.

Свои поздравления с Новым годом послали также жители Аргентины. Они пожелали силы духа и выдержки российским военнослужащим, а также скорейшего возвращения домой с победой.

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