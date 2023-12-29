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Командир сербской батареи, сбившей F-117, пожелал здоровья российским бойцам СВО

Сербский зенитчик Золтан Дани подчеркнул, что у России нет пути назад - у нее осталась только одна дорога, к победе.
Тимур Шерзад 2023-12-29 14:07:01
© Фото: Россотрудничество © Видео: Россотрудничество

Золтан Дани, командир сербской батареи ПВО, которая уничтожила американский малозаметный самолет F-117, поздравил с наступающим Новым годом российских бойцов и офицеров, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщает Россотрудничество. 

Он заметил, что и для сербов, и для русских самое важное - это Отечество, народ и семья. Он пожелал участникам спецоперации крепкого здоровья, больших успехов, любви и счастья. 

«Пути назад нет, только вперед, к победе России!» - заявил Дани.

К этим поздравлениям присоединился адвокат Горан Петрониевич, который защищал сербов на Гаагском трибунале. Он подчеркнул, что Россия борется не только с киевским режимом, но и с НАТО. Петрониевич напомнил, что у Сербии уже был опыт войны с НАТО, и сербский народ отлично знает, что это такое. 

Он пожелал российским бойцам и офицерам, принимающим участие в специальной военной операции, вернуться домой с победой, овеяв себя суворовской славой. 

#Сербия #Новый год #F-117 #Золтан Дани #СВО
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