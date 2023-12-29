Золтан Дани, командир сербской батареи ПВО, которая уничтожила американский малозаметный самолет F-117, поздравил с наступающим Новым годом российских бойцов и офицеров, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщает Россотрудничество.

Он заметил, что и для сербов, и для русских самое важное - это Отечество, народ и семья. Он пожелал участникам спецоперации крепкого здоровья, больших успехов, любви и счастья.

«Пути назад нет, только вперед, к победе России!» - заявил Дани.

К этим поздравлениям присоединился адвокат Горан Петрониевич, который защищал сербов на Гаагском трибунале. Он подчеркнул, что Россия борется не только с киевским режимом, но и с НАТО. Петрониевич напомнил, что у Сербии уже был опыт войны с НАТО, и сербский народ отлично знает, что это такое.

Он пожелал российским бойцам и офицерам, принимающим участие в специальной военной операции, вернуться домой с победой, овеяв себя суворовской славой.