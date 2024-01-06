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В Боливии передали «привет» бойцам СВО и поздравили с Рождеством

В Боливии пожелали бойцам СВО терпения, мужества, здоровья и поскорее вернуться домой.
Алина Луговая 2024-01-06 22:16:01
© Фото: Россотрудничество © Видео: Россотрудничество

В русско-боливийской школе передали «привет» и поздравление с новогодними и рождественскими праздниками для бойцов СВО. Кадры видеопоздравления опубликовало Россотрудничество.

«Желаем вам мужества, здоровья и поскорее вернуться домой!» - сказала представитель русско-боливийской школе.

Она также передала отдельные поздравления и «объятия» тем, кто знал ее брата Сережу Зимова.

В Боливии, расположенной в центральной части Южной Америки между Аргентиной, Парагваем, Чили и Перу, новый год встречают с розами и другими цветами в саду.

Ранее представители Русского дома в Марокко заявили, что испытывают гордость за каждого военного, стоящего на страже покоя России. Они подчеркнули, что в бойцах СВО течет кровь победителей

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