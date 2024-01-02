В Мали отметили сложность боевой работы, которую выполняют участники СВО

В Мали поздравили участников специальной военной операции (СВО) с Новым 2024 годом, отметив сложность задачи, которую тем приходится выполнять. Руководитель негосударственного Русского дома в Мали Алиу Тункар сравнил борьбу ВС России и проводимую властями Мали на своей территории против терроризма, «который здесь оставил Запад».

Он призвал бойцов держаться, пожелав им крепкого здоровья, счастья и успехов. Обращение к участникам СВО опубликовало Россотрудничество.

«Дорогие защитники Отечества! Я пользуюсь моментом, чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Заодно я хотел бы выразить вам благодарность за ту работу, которую вы делаете там, где вы находитесь. Я уверен. что это непросто, но она делается», - заявил Тункар.

Другие сотрудники Русского дома в Мали направили в адрес российских военнослужащих пожелания мирного неба над головой и вернуться с крепким здоровьем домой к своим семьям.

Как сообщалось 1 января, в зону проведения спецоперации свои поздравления с Новым годом направило руководство Русского дома в Эфиопии. Одной из задачей своей работы представители России в Эфиопии назвали донесение информации о целях СВО до местных жителей, и, как отмечалось, эфиопы понимают, за что борется Россия и что вообще происходит.

Помимо этого, поздравления российским военнослужащим адресовали представители Аргентины, Франции, Сербии, Египта, Сирии, Турции и Кипра.