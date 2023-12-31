В Русском доме в Анкаре поздравили участников спецоперации с Новым годом

Руководитель представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко в преддверии Нового года обратился к российским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Дорогие бойцы! Все мы на своем участке служим Родине. Врачи - в больницах, учителя - в школах, музейные работники - в своих музеях, дипломаты - в дипломатических учреждениях, мы - в Российском культурном центре, в Русском доме в Анкаре. Но на самом сложном и самом важном участке работаете вы. Вы защищаете нашу Родину, вы освобождаете Украину от нацистского режима и западных захватчиков. И вы приносите нам самое главное, без чего нельзя жить. Вы приносите нам победу», - сказал он.

Сотниченко поздравил бойцов с наступающим Новым годом и выразил надежду на то, что «в 2024 году у России будет победа».

Ранее участников спецоперации с Новым годом поздравили сирийские студенты курса русского языка в Русском доме. В своем видеообращении они отметили, что российские военные ежедневно совершают подвиги, подчеркнув, что форма справедливого мира зависит от результатов СВО.