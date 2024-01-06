В Русском доме в Марокко подчеркнули, что в бойцах СВО течет кровь победителей

Новогодние поздравления участникам специальной военной операции направили представители Русского дома в Королевстве Марокко. Они отметили, что гордятся каждым оберегающим покой России и преданно служащим ей. Видеопоздравление опубликовало федеральное агентство Россотрудничество.

«Дорогие наши воины! От лица коллектива Русского дома в Марокко с дальних рубежей Северной Африки мы поздравляем вас с Новым годом. Мы гордимся каждым из вас, стоящим на страже покоя нашей Родины, и благодарим каждого, кто на боевом посту исполняет свой долг, преданно служит Отечеству», - заявили они.

Всем бойцам СВО представители России в ближневосточной стране пожелали терпения и выдержки, здоровья и благополучия их родным и близким.

«Мы все очень хорошо знаем, что в нас течет кровь победителей. Великий подвиг наших предков предопределил мирную достойную жизнь для нашего поколения. А сегодня вы сражаетесь ради настоящего, будущего нашей Родины, нашей России. Победа обязательно будет за нами! С Новым годом!», - подытожили в Русском доме в Марокко.

Кроме того, российским военнослужащим поздравления направили и из других концов Африки - Египта, Эфиопии, Мали, а также Буркина-Фасо, Замбии и Туниса.

Коллектив Русского дома в Тунисе поздравил военнослужащих с наступающим Рождеством Христовым, напомнив, что победа за теми, кем движут исключительно благие намерения.

В Буркина-Фасо подчеркнули, что от российских бойцов зависит будущее не только России, но и всего мира. Студенты Русского дома в Замбии прочитали для них новогодние стихотворения и пожелали множество побед и мира между собой.