С новогодним поздравлением к участникам специальной военной операции (СВО) обратились жители западноафриканского государства Буркина-Фасо. Видеообращение опубликовало федеральное агентство Россотрудничество.

На русском и французском языках буркинийцы приветствовали российских военнослужащих и поздравили их с Новым 2024 годом. Пожелав им крепкого здоровья, успехов, любви и победы, в Буркина-Фасо отметили, что будущее России и всего мира зависит от российских военнослужащих.

«Здесь вас любят, уважают и поддерживают. От вас зависит будущее России, от вас зависит будущее всего мира. Желаем вас в Новом году крепкого здоровья, бодрости духа, больших успехов, победы, и, конечно, любви. Вы в наших сердцах. Да хранит вас Господь. С Новым годом, ребята», - обратились к участникам СВО.

В своем поздравлении по случаю Нового года представители Русского дома в Мали отождествили борьбу российских военных и малийцев. Руководитель негосударственного Русского дома Алиу Тункар обратил внимание на борьбу ВС России и ту, что проводят власти Мали на своей территории против терроризма, «который здесь оставил Запад».

Поздравление из кипрской столицы Никосии отправилось к бойцам-участникам спецоперации прямо от старинных венецианских стен, которые окружают старый город. Локация оказалась не случайной.

По информации председателя Координационного совета российских соотечественников в Республике Кипр Дмитрия Апраксина, «силы, разрушившие это место, поссорили народы России и Украины, те самые силы, с которыми борются сейчас российские военные».