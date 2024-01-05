В Тунисе напомнили бойцам СВО, что победа за теми, кем движут благие намерения

Представители Русского дома в Тунисе поздравили бойцов-соотечествеников, участвующих в специальной военной операции, с Новым 2024 годом и Рождеством Христовым. Кадры видеопоздравления опубликовало Россотрудничество.

«Дорогие наши солдаты, воины и защитники нашей Родины! Из Туниса, от стен храма Вознесения Христова, Русский дом в Тунисе поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Пусть новый год принесет вам неиссякаемый запас сил, удачи и энтузиазма», - пожелали они.

Российские представители в арабском государстве подчеркнули, что, несмотря на огромное расстояние и тысячи километров, они поддерживают бойцов.

«Знайте, что мы с вами. Желаем вам уверенных побед и полного и скорейшего выполнения поставленных задач. Помните, что победа за теми, кем движут исключительно благие намерения. С Новым годом и Рождеством вас!», - подытожили они.

Из Северной Африки к новогодним поздравлениям участников спецоперации присоединились сотрудники Россотрудничества в Египте и подчеркнули, что гордятся бойцами. Они поблагодарили за их нелегкий ратный труд, и пожелали им скорейшего возвращения к своим близким и родным живыми, целыми и невредимыми.

Находящиеся на востоке Африканского континента руководители Русского дома в Эфиопии пожелали бойцам СВО сил и удачи. Своей целью они назвали донесение информации о целях спецоперации жителям Эфиопии. По заверениям представителей Русского дома, эфиопы понимают, за что борется Россия, и поддерживают участвующих в спецоперации.