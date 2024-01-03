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Юные пограничники из Армении пожелали бойцам ВС РФ помнить, что их ждут дома

Юные пограничники ФСБ РФ в Армении в своем новогоднем поздравлении бойцам ВС России пожелали им сохранять общечеловеческие ценности и всегда помнить, что их ждут дома.
Елизавета Егорова 2024-01-03 04:55:01
© Фото: Россотрудничество © Видео: Россотрудничество

Дети из отряда юных друзей пограничников при пограничном управлении ФСБ России в Республике Армения записали видеообращение для российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и поздравили их с Новым годом.

«(отряд. - Прим. ред.) поздравляет вас с Новым годом. Выполняя свой долг перед отечеством, вы дарите нам, вашим детям, наше будущее. Вы истинные сыны вашей Родины, пример для подражания нынешнего поколения», - сказали дети.

Юные пограничники пожелали бойцам жить в мире, сохранять общечеловеческие ценности и всегда помнить, что их ждут дома. Их обращение к российским военнослужащим опубликовало Россотрудничество.

«Говорят, под Новый год случаются чудеса, поэтому мы желаем жить в мире, сохранить общечеловеческие ценности для будущего поколения <...> Пусть в ваших семьях никогда не умирает надежда», - говорится в видеообращении.

Ранее сложность боевой работы, которую выполняют участники СВО, отметили в Мали. Руководитель негосударственного Русского дома в стране Алиу Тункар сравнил работу военнослужащих с той, которую проводят власти Мали против терроризма в своем государстве.

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