В Азербайджане поздравили участников СВО с Новым годом

В Азербайджане поздравили российских бойцов, участвующих в спецоперации, с наступившим новым 2024 годом. Видеообращение опубликовало федеральное агентство Россотрудничество.

«Дорогие бойцы, разрешите поздравить вас от русского дома Баку с наступающим Новым годом! Желаю нам всем поднять бокалы за нашу победу в новом году!» - сказал Ирек Зиннуров, руководитель представительства Россотрудничества в Баку.

Ранее с Новым годом и Рождеством Христовым бойцов СВО поздравили в Тунисе. Представители Русского дома в арабском государстве напомнили, что победа за теми, кем движут благие намерения.