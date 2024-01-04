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Пакистанские силовики поздравили участников СВО с Новым годом

Представитель пакистанской полиции Ирфан Али и служивший в национальной армии Анвар Куршид пожелали гражданам России и российским военнослужащим счастливого Нового года.
Марина Крижановская 2024-01-04 07:45:01
© Фото: Россотрудничество © Видео: Россотрудничество

С приветственным словом из Пакистана к россиянам и участникам спецоперации обратились представитель полиции и бывший военнослужащий. Видеообращение опубликовало федеральное агентство Россотрудничество.

Ирфан Али, сотрудник полиции в провинции Синд поздравил российских граждан с Новым 2024 годом.

«Я желаю России счастливого Нового года! Да здравствуют Россия и Пакистан!», - сказал Али, помахав рукой.

Проходивший службу в армии Пакистана Анвар Куршид приветствовал дружбу между двумя странами.

«Поздравляю граждан России и российскую армию с Новым годом! Да здравствует дружба Пакистана и России!», - заявил Куршид.

С новогодними пожеланиями и надеждой на победу России в 2024 году к военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции обратился глава представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко.

Он отметил, что каждый специалист служит на своем месте, но на самом важном и ответственном участке трудятся российские бойцы, защищающие Россию и освобождающие Украину от нацистского режима и западных захватчиков.

#в стране и мире #Пакистан #Новый год #«Россотрудничество» #поздравление #СВО
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