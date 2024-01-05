Студенты-замбийцы прочитали стихи участникам СВО в поздравлении с Новым годом

Участников специальной военной операции с Новым 2024 годом поздравили студенты Русского дома в Республике Замбия. Молодежь подготовила поздравление в стихотворной форме на русском языке, его опубликовало федеральное агентство Россотрудничество..

«С Новым годом вас, бойцы! Вы большие молодцы! Честь имеем вас поздравить, в пожеланиях вас прославить. <...> Легкой будет ваша служба и в полку пусть будет дружба. Пусть это принесет в Новый год! Счастья, здравия, <...>. Ура, ура, ура!», - пожелали студенты

Вместе с этим молодые люди пожелали каждому бойцу мира, счастья, множество побед и успехов в боевых задачах и скорейшего возвращения домой.

Также поздравления российским военнослужащим из Африки направили представители и сотрудники Русских домов Мали, Буркина-Фасо, Египта и Эфиопии.

Буркинийцы заявили, что от бойцов ВС РФ зависит не только будущее России, но и будущее всего мира.

В Мали сравнили борьбу ВС России и проводимую малийцами на своей территории против терроризма, по их словам, оставленным там Западом.