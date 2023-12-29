Французский историк заявил, что победа ВС РФ будет победой гуманизма над злом

Французский историк, исследователь Второй мировой войны Рене Барки поздравил российских военных с наступающим Новым годом, пожелал им вернуться из зоны боевых действий живыми и здоровыми.

«Желаем вам победного Нового 2024-го года. Здоровья, мира свободы и любви! Чтобы вы могли вернуться живыми и здоровыми к своим близким. Мы стоим с вами. Ваша победа будет победой гуманизма над злом. Ваша победа будет и нашей. Низкий поклон вам», - сказал Барки в своем видеообращении.

Историк заявил, что большинство французов, в отличие от руководства Франции, не страдают русофобией. Французский народ помнит о колоссальных жертвах, принесенных предками россиян в годы Великой Отечественной войны, когда советский народ освобождал мир от нацистских варваров.

«Сегодня этот антигуманизм снова поднимает голову при поддержке сил НАТО, стремится к полному уничтожению России для сохранения своей главенствующей роли в мире. Ваше дело священно и необходимо, чтобы вновь спасти не только вашу страну, но и Европу, и всю планету от проклятого чудовища», - добавил он.

Между тем Золтан Дани, командир сербской батареи ПВО, которая уничтожила американский малозаметный самолет F-117, пожелал здоровья российским бойцам СВО. В своем видеопоздравлении с Новым годом он подчеркнул, что у России нет пути назад - у нее осталась только одна дорога, к победе.