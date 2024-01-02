Бойцы в зоне СВО получили новогоднее поздравление из Кипра

Российские бойцы в зоне спецоперации получили новогоднее поздравление из столицы Кипра - Никосии. Видеообращение Координационного совета российских соотечественников в Республике Кипр записали на фоне старинных венецианских стен, которые окружают старый город.

Председатель организации Дмитрий Апраксин назвал локацию символичной, так как силы, разрушившие это место, поссорили народы России и Украины. Это те самые силы, с которыми борются сейчас российские военные.

«Это сердце Никосии. Сегодня это сердце разбито. И колючая проволока говорит об этом. Это произошло в результате войны 1974 года, которую развязали те же самые силы, которые поссорили народы Украины и России. Те силы, с которыми вы сейчас сражаетесь с оружием в руках», - сказал Апраксин.

Глава организации пожелал бойцам мира и подчеркнул, что он невозможен без победы. Апраксин попросил ребят беречь себя.

«Мы хотели бы пожелать вам мира, но мир невозможен без победы. Чтобы победить, надо остаться в живых. Ребята, берегите себя», - сказал председатель.

В еще одном поздравлении из Кипра поучаствовали дети из хоровой группы InChoRus российского центра науки и культуры города Никосия. Они спели для военнослужащих известную новогоднюю композицию Jingle Bells и ее русскую версию.

Ранее поздравление с Новым годом для российских бойцов прилетело из Франции. Историк и исследователь Второй мировой войны Рене Барки в своем видеообращении заявил, что победа бойцов ВС РФ будет победой гуманизма над злом.