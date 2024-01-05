Ветераны ВС СССР из Узбекистана поздравили бойцов СВО с Новым годом

Ветераны вооруженных сил СССР из Узбекистана поздравили российских военнослужащих, участвующих в СВО, с Новым годом. Обращение к бойцам ВС РФ публикует Россотрудничество.

«Позвольте пожелать, чтобы новый год принес вам только счастье и благополучие! Думаю, с моим пожеланием будут все согласны» - сказал ветеран.

Ветераны также пожелали участникам СВО крепкого здоровья.

«Удачи в вашем ратном труде и чтобы у вас, в ваших семьях было все хорошо, чтобы они дождались вас домой!» - добавил другой ветеран.

Ранее сотрудники Россотрудничества в Египте заявили, что гордятся бойцами СВО. Они пожелали скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми.