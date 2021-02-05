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Легкий, прочный, и смертоносный: в ЦНИИТОЧМАШ показали пистолет «Аспид»

Игорь Лапик
Тимур Шерзад
12:23 05.02.2021
Рукоятка сделана из сверхпрочной пластмассы. В магазине 18 патронов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Такое разве что в кино увидишь. Огонь из пистолета и, кажется, патронам нет конца. Вместительный магазин и скорострельность, почти как у автомата. Спортивный пистолет «Аспид» - новая мечта любителей практической стрельбы.

Несмотря на кажущуюся массивность, пистолет достаточно легкий. Рукоятка сделана из сверхпрочной пластмассы. В магазине 18 патронов, убойная дальность которых очень внушительна для пистолета. Она сохраняет себя на дистанции до 600 метров. Выстрел!

«Аспид» - разработка ЦНИИТОЧМАШ Госкорпорации Ростех. Имя пистолет получил по названию крайне ядовитой змеи, которая смертельно жалит и никогда не промахивается. Главный укротитель «Аспида», конструктор Иван Козлов, рассказывает об основных преимуществах нового оружия.

«Здесь убраны вообще все внешние предохранители есть только безопасный сброс курка с боевого взвода. Здесь предохранитель убран внутрь образца. Чтобы начать стрельбу, что надо сделать? Чик-чик, и все, и он уже готов», - прокомментировал Иван Козлов, ведущий инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ Госкорпорации Ростех.

Еще одна особенность пистолета – наличие двух посадочных мест. Для коллиматорного прицела, лазерных целеуказателей, фонариков и других стрелковых гаджетов.

Мощь и надежность «Аспид» унаследовал от своего армейского собрата по имени «Удав». Во время испытаний его валяли в пыли и грязи, поджигали и помещали в жидкий азот, и даже гвозди им забивали, но пистолет оказался неубиваемым.

К футуристическому дизайну пистолета приложила руку начинающий конструктор Елизавета Яровая. В вузе девушка училась проектировать космические ракеты. Теперь посылает пули в мишень и совершенствует стрелковое оружие.

«Вот, например, был затвор крупногабаритный на большом пистолете, и мне поставили задачу. Получился затвор для маленького пистолета. Малогабаритный, за счет конструкции рукоятки удобно ложится в руку: мужскую, и женскую небольшую», - рассказала «Звезде» Елизавета Яровая, инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ Госкорпорации Ростех.

В прошлом году Ростех завершил сертификационные испытания. Образцы пистолетов готовы к тестированию не только в стрелковых клубах, но и в силовых ведомствах. Со временем «Аспид» может прийти на смену легендарным пистолетам Макарова, стоящим на вооружении полиции и Росгвардии.

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