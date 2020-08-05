Минобороны РФ получило партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

АО «Уралтрансмаш» в единый день военной приемки передало в Минобороны РФ партию модернизированных самоходных гаубиц «Мста-С» в рамках госконтракта 2019-2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«152-мм самоходная гаубица 2С19М2 - это боевая гусеничная машина, отвечающая всем требованиям к современной артиллерии. В ее конструкцию внедрены инновационные технические решения, позволяющие увеличить точность стрельбы, скорострельность и сократить время выполнения боевой задачи», - приводит пресс-служба слова Семизорова.

Модернизация позволила увеличить прицельную скорострельность до 10 выстрелов в минуту, улучшить точность наведения, реализовать режим огневого налета одним орудием, улучшить параметры обитаемости (установлен кондиционер), снизить заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах, улучшить эксплуатационные характеристики.

Машина стала более быстрой и маневренной. Особое внимание при модернизации изделия уделялось работе по повышению надежности установки, чтобы сохранить статус основной боевой системы, добавили в пресс-службе.

152-мм самоходная гаубица 2С19М2 принята на вооружение в 2014 году и является модернизацией известной самоходной гаубицы 2С19М «Мста-С».

Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.