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РВСН получили за полгода десять МБР

Александр Пешков
15:55 05.08.2020
РВСН также получили 12 составных частей подвижных и стационарных комплексов.
РВСН получили за полгода десять МБР
© Фото: Минобороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения России получили десять баллистических ракет в первом полугодии этого года. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

«В первом полугодии принято десять баллистических ракет стационарного и подвижного базирования», - сказал Криворучко.

Он подчеркнул, что РВСН также получили 12 составных частей подвижных и стационарных комплексов.

В конце прошлого года минимстр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в 2020 году на боевое дежурство в 2020 году встанут более 20 пусковых установок «Ярс» и «Авангард».

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является дальнейшим развитием комплекса «Тополь-М».

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до 9 баллистических ракет.

Система управления комплексом способна обеспечивать получение команды на боевое применение в самых сложных условиях, в том числе в условиях ядерного воздействия и радиоэлектронного подавления.

Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.

Может выполнять маневры на начальном участке траектории, в сочетании с очень коротким активным участком радикально усложняет ее перехват даже перспективными средствами ПРО США.

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