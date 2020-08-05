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Разработчик: новое остекление Су-57 защитит летчика от света ядерного взрыва

Андрей Аркадьев
15:03 05.08.2020
Также новое остекление защищает экипаж самолета от электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений.
Разработчик: новое остекление Су-57 защитит летчика от света ядерного взрыва
© Фото: Минобороны России

Остекление истребителя пятого поколения Су-57 способно обеспечить летчику защиту от света ядерного взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика, ОНПП «Технология» Андрея Силкина.

По словам руководителя компании, за счет новых материалов удалось добиться незаметности кабины для радиолокационных средств обнаружения, при этом вдвое повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы.

Силкин добавил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт, согласно которому ВКС РФ должны получить 76 таких истребителей.

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