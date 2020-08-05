Более 100 ДТ-10ПМ «Витязь» поставлены для МО за последние пять лет

В 2020 году АО«Машиностроительная компания «Витязь» (в составе Концерна УВЗ входит в ГоскорпорациюРостех) также осуществила поставку модернизированных двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ для военного ведомства.

«Снегоболотоходы прошли все виды испытаний, приняты военным представительством и досрочно отгружены в войсковые части», - сообщил генеральный директор АО «МК «Витязь» Ирэк Арсланов.

ДТ-10ПМ предназначен для транспортировки грузов и людей в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и Арктикина грунтах с низкой несущей способностью: болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная местность. Грузоподъемность снегоболотохода составляет 10 тонн.

Машина сохраняет работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40ОС и может двигаться со скоростьюдо 44км/ч по суше и до6 км/ч,без специальной подготовки, на плаву.

В 2017 и 2018 годах транспортеры ДТ-10ПМ принимали участие в арктических экспедициях Министерства обороны. Им покорились побережье моря Лаптевых – от поселка Тикси до мыса Святой Нос, проливы Дмитрия Лаптева и Санникова, остров Котельный и архипелаг Новая Земля.