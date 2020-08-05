Авиаполк в Красноярском крае получил пять истребителей МиГ-31БМ

Пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поставлены в авиаполк в Красноярском крае после прохождения модернизации и ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Авиационный полк, дислоцированный в Красноярском крае, получил пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. В ходе заводского ремонта и модернизации были обновлены авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности», - говорится в сообщении.

Самолеты уже прибыли на аэродром базирования и в ближайшее время заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 началась в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.