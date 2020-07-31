Началась погрузка универсальных ракетных модулей «Ангары» для транспортировки в Плесецк

Началась погрузка универсальных ракетных модулей ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» для дальнейшей транспортировки на космодром в Плесецк. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В этот момент происходит погрузка универсальных ракетных модулей ракеты "Ангара-А5" - это домашнее задание, которое долгое время не было выполнено, сейчас оно выполнено. Мы ожидаем решения госкомиссии, заказчиком выступает Минобороны, не Роскосмос. И мы будем эксплуатировать эту ракету совместно с Министерством обороны. В ближайшие дни решение будет принято, и эшелон с универсальными ракетными модулями ракеты "Ангара-А5" тяжелого класса отправится для подготовки к пуску на космодром "Плесецк"», - сказал он.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.