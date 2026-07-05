МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Черниговской области «Герань» уничтожила поезд с грузом для ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля удара.
Дарья Неяскина 05-07-2026 10:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Черниговской области взорвался поезд с грузом для украинских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля удара. На них видно, как беспилотник «Герань-2 Сикер» поражает железнодорожный состав, который перевозил грузы для ВСУ в населенном пункте Олешня.

Отмечается, что поражение цели подтверждается объективным контролем.

Ранее Минобороны России сообщило, что Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой противника в Алексеево-Дружковке. В результате воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий частного сектора поселка.

 

#армия #Минобороны РФ #уничтожение #Герань-2 сикер
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 