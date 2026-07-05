В Черниговской области «Герань» уничтожила поезд с грузом для ВСУ

В Черниговской области взорвался поезд с грузом для украинских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля удара. На них видно, как беспилотник «Герань-2 Сикер» поражает железнодорожный состав, который перевозил грузы для ВСУ в населенном пункте Олешня.

Отмечается, что поражение цели подтверждается объективным контролем.

Ранее Минобороны России сообщило, что Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой противника в Алексеево-Дружковке. В результате воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий частного сектора поселка.