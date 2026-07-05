В Черниговской области «Герань» уничтожила поезд с грузом для ВСУ

В Черниговской области взорвался поезд с грузом для украинских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля удара. На них видно, как беспилотник «Герань-2 Сикер» поражает железнодорожный состав, который перевозил грузы для ВСУ в населенном пункте Олешня.
Отмечается, что поражение цели подтверждается объективным контролем.
Ранее Минобороны России сообщило, что Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой противника в Алексеево-Дружковке. В результате воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий частного сектора поселка.
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