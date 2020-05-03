Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
В подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России поступят более 30 современных реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут ведомству РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».
Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса «Град».
Отмечается, что обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями, при этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.
Новейшая российская 300-миллиметровая система залпового огня «Торнадо-С» включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы более 100 километров.