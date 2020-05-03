Погрешность в 0,3 градуса: на заводе ОПК рассказали об уникальных тепловизорах для выявления COVID-19

Завод имени С.А. Зверева в Красногорске, производящий оборудование для российского ОПК, во время пандемии коронавирусной инфекции начал также создавать необходимое для противодействия ей гражданское оборудование, в частности, тепловизоры для определения температуры тела. Начальник сборочного цеха предприятия Сергей Сергеев продемонстрировал специально для «Военной приемки» принцип их работы.

«Мы идем с нормальной скоростью, в том направлении, в котором нам нужно. Камера показывает температуру тела, а оператор ее видит уже у себя на мониторе», - рассказал специалист.

В программу тепловизора изначально заложена определенная дельта, так как температура на разных частях тела может различаться.

Тепловизор способен также эффективно работать и в условиях большого скопления людей. При испытаниях создается обстановка, близкая к той, в которой устройству предстоит работать - к примеру, в метро. Прибор позволяет одновременно оценивать состояние порядка 30 человек.

«Опыт эксплуатации на одном из московских вокзалов говорит о следующем: за пять дней выявлено 50 человек с повышенной температурой; у них потом измеряли температуру обычным способом и температура совпадала практически один в один. Затем они были протестированы на наличие коронавируса - один из них оказался носителем», - рассказал врио гендиректора завода Александр Новиков.

В случае обнаружения человека с повышенной температурой тепловизор сразу делает его фото, выводит его на экран и сохраняет в собственной базе данных. Погрешность прибора составляет 0,3 градуса. Все компоненты тепловизора создаются в России.