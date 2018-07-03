Новые российские спутники «Ресурс-ПМ» смогут засечь пуски ракет - разработчик

Аппараты также смогут обнаруживать космический мусор и наблюдать за звездами в роли телескопов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главного конструктора Ракетно-космического центра «Прогресс» Льва Шилова.

«Аппарат "Ресурс-ПМ" должен наряду с решением задач дистанционного зондирования Земли осуществлять съёмку космических объектов, искусственных - космических аппаратов, разгонных блоков, космического мусора, и естественных - планет, звёзд и другого», - сказал Шилов.

Он также подчеркнул, что первый опыт использования спутников наблюдения за поверхностью Земли для съемки других космических объектов был получен в 2012-2014 годах.

Высокодетальная камера спутника сможет получить четкое изображение объектов размером 5 метров на дистанции 2800 километров, а широкоугольная камера – увидеть их на расстоянии 400 километров.

Тогда спутник «Ресурс-П» №1 сфотографировал аналогичный космический аппарат с расстояния 400-500 километров.