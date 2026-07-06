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«Грады» уничтожили вражеский пункт управления БПЛА в Запорожской области

Расчеты БМ-21 «Град», нанеся удар по объекту, уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, средства связи, а также оборудование, которое использовали для запуска и управления дронами.
06-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области расчеты БМ-21 «Град» группировки «Восток» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Была срочная цель, навелись быстро. Экипаж отработал отлично, без задержек. Выполнили расход, также быстро свернули машину и вернулись назад на свою позицию», - рассказал командир боевой машины с позывным Копатыч.

Разведывательный расчет БПЛА обнаружил укрытие, из которого противник управлял ударными дронами. В пункте управления находились средства связи, оборудование для запуска и координации действий беспилотников.

Координаты целей передали артиллеристам. Расчеты БМ-21 «Град» нанесли удар по выявленному объекту. В результате уничтожены пункт управления БПЛА ВСУ, средства связи, а также оборудование, которое использовали для запуска и управления беспилотниками.

В военном ведомстве ранее сообщили, что операторы ударных БПЛА разгромили артиллерию противника в Запорожской области. Расчеты FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» нанесли успешные удары по артиллерийским средствам противника и технике, задействованной для их перемещения.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#ВС РФ #бпла #ВСУ #спецоперация #Град #запорожская область #пункт управления
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