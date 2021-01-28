Российских миротворцев в Нагорном Карабахе вакцинировали от коронавируса

В Нагорном Карабахе завершился первый этап вакцинации российских миротворцев. Прививку от коронавируса сделали почти двум тысячам человек.

Вакцина двухкомпонентная, вначале вводится один компонент, а спустя три недели - второй. Перед началом процедуры военнослужащие проходят медицинский осмотр, им измеряют температуру.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев, которые были вынуждены покинуть Карабах из-за боевых действий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что саперы в ходе работы по разминированию очистили от взрывоопасных предметов более 711 гектаров территории.