Российских миротворцев в Нагорном Карабахе вакцинировали от коронавируса
При содействии российских миротворцев в регион вернулись более 50 тысяч человек.
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В Нагорном Карабахе завершился первый этап вакцинации российских миротворцев. Прививку от коронавируса сделали почти двум тысячам человек.
Вакцина двухкомпонентная, вначале вводится один компонент, а спустя три недели - второй. Перед началом процедуры военнослужащие проходят медицинский осмотр, им измеряют температуру.
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев, которые были вынуждены покинуть Карабах из-за боевых действий.
Ранее в Минобороны России сообщили, что саперы в ходе работы по разминированию очистили от взрывоопасных предметов более 711 гектаров территории.