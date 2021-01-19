Российские военнослужащие в Киргизии поздравили ветерана со столетним юбилеем

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизской Республике поздравили со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Павла Нестерова, проживающего в городе Кара-Балта.

В честь праздника военнослужащие вручили ветерану подарочный продуктовый набор и комплект современной формы военнослужащего российских воздушно-десантных войск. Также к поздравлениям ветерана присоединились юнармейцы, которые прочитали ветерану стихи и поздравления со столетним юбилеем в онлайн-формате.

Павел Нестеров вступил в Войну в 1942 году в составе 98-ой воздушно-десантной дивизии. В свой первый бой с немецко-фашистскими захватчиками вступил при форсировании реки Свирь на Карельском фронте. В 1943 году был ранен. В госпитале познакомился со своей будущей женой. За мужество, проявленное в бою, был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией».