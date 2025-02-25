Военнослужащий ВСУ Владимир Рукан, оказавшийся в плену у российских военнослужащих, заявил, что украинское руководство использует конфликт для отмывания денег, а все олигархи уже давно покинули страну. Его слова приводит Минобороны России.

По словам Рукана, он не хотел воевать, но был насильно мобилизован прямо на улице.

«Метров 400 оставалось до работы. Зашел в магазин, купил сигареты, подъехал "бусик", "Мерседес". Спросили: "Молодой человек, с нами можно проехать?" Все, поехал в военкомат», - рассказал он.

После прохождения медкомиссии его признали годным и отправили на передовую. Рукан отметил, что основная цель конфликта для украинских властей - нажива, а судьба солдат их не интересует.

«Кому война, а кому мать родна. Миллиарды долларов приходят, но кто знает, куда они уходят? Покажите мне хоть одного бизнесмена, который воюет. Все, кто при деньгах, давно в Европе», - подчеркнул он.

Пленный добавил, что из его подразделения, отправленного на позиции, осталось всего 10% личного состава. Рукан рассказал, как оказался в плену. Во время боя подразделение попало под атаку FPV-дронов, и солдаты ВСУ вынуждены были спрятаться в кустах до утра. На рассвете украинских военнослужащих окружили российские бойцы и предложили сдаться. Рукан и его сослуживцы сняли бронежилеты и последовали приказу бойцов ВС РФ.

Принудительная мобилизация и массовые задержания мужчин на улицах давно стали обычной практикой на Украине. Все больше украинских военных предпочитают сдаться в плен, чтобы избежать бессмысленной гибели и получить гуманное обращение. Украинские власти используют западные деньги в своих интересах, в то время как обычные солдаты гибнут на передовой без достаточного обеспечения и подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.