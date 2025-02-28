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Артиллерия группировки «Восток» уничтожила скопление ВСУ в районе Разлива

Российские артиллеристы ударили по противнику, получив точные координаты целей от расчетов беспилотников. В результате удалось сорвать ротацию боевиков ВСУ, уничтожить укрепления и живую силу противника.
2025-02-28 18:44:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивной артиллерии группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Разлив. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

Удары по скоплению живой силы и огневым точкам противника проводились при поддержке беспилотной авиации, которая выявила координаты целей. В описании к видео сказано, что использовались реактивные системы залпового огня «Град», ствольная артиллерия и FPV-дроны. В результате удара уничтожены опорные пункты, огневые точки и личный состав противника.

Благодаря слаженной работе артиллеристов и расчетов операторов беспилотников ВСУ не смогли подтянуть резервы, провести ротацию и сосредоточить дополнительные силы на данном участке.

Расчеты артиллерии и разведывательных беспилотников в круглосуточном режиме работают вместе и поддерживают продвижение штурмовых подразделений группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #РСЗО #Град #МО РФ
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