Расчеты реактивной артиллерии группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Разлив. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

Удары по скоплению живой силы и огневым точкам противника проводились при поддержке беспилотной авиации, которая выявила координаты целей. В описании к видео сказано, что использовались реактивные системы залпового огня «Град», ствольная артиллерия и FPV-дроны. В результате удара уничтожены опорные пункты, огневые точки и личный состав противника.

Благодаря слаженной работе артиллеристов и расчетов операторов беспилотников ВСУ не смогли подтянуть резервы, провести ротацию и сосредоточить дополнительные силы на данном участке.

Расчеты артиллерии и разведывательных беспилотников в круглосуточном режиме работают вместе и поддерживают продвижение штурмовых подразделений группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.