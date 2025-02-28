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Театр «Русский балет» выступил в Москве для военнослужащих СВО

По словам художественного руководителя театра Вячеслава Гордеева, балет помогает психологически реабилитироваться тем, кто побывал на фронте.
2025-02-28 22:29:56
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступил для военнослужащих СВО в Центральном Доме Российской Армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что артисты, в рамках музыкально-патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу!», выступили в спектакле-Дивертисменте. Отличительной особенностью выступления является наличие фрагментов всемирно известных балетных шедевров и современных хореографических постановок. Они символизируют величие и несокрушимость духа народа, отражающие надежду и стремление к миру.

По словам художественного руководителя театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева, культура России всегда была источником вдохновения за счет ее богатейшей истории и мощи талантов. А искусство балета является эффективной формой реабилитации для тех, кто побывал на фронте.

«С самого начала проведения спецоперации наш театр не мог оставаться в стороне. Мы стараемся поддержать наших бойцов добрыми эмоциями, позитивным настроем и верой в победу. У нас патриотично настроенный коллектив», - рассказал Гордеев.

Проект «Поет Россия Армии Победу» реализуется ЦДРА с целью поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Ранее в рамках проекта выступили государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска и другие творческие коллективы.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

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© Минобороны РФ
#армия #балет #спектакль #Центральный дом Российской Армии #российские военнослужащие #театр русский балет
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