Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие уничтожение пункта управления БПЛА и точки взлета украинских беспилотников FPV-дроном группировки войск «Север» в Сумской области.

Средства воздушной разведки обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ и площадку для их запуска. После подтверждения точных координат было принято решение об огневом воздействии.

FPV-дрон с высокой точностью поразил цель, уничтожив пункт управления и стартовую площадку дронов ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, взрыв и пожар.

Ликвидация пункта управления снижает боевые возможности ВСУ в ведении разведки и нанесении ударов беспилотниками. Разрушение точки взлета БПЛА ограничивает использование дронов на данном участке. Применение FPV-дронов позволяет наносить точечные удары по объектам с минимальным расходом боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.