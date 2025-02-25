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Дрон уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Сумской области

Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямое попадание по выявленным целям.
2025-02-25 18:11:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие уничтожение пункта управления БПЛА и точки взлета украинских беспилотников FPV-дроном группировки войск «Север» в Сумской области.

Средства воздушной разведки обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ и площадку для их запуска. После подтверждения точных координат было принято решение об огневом воздействии.

FPV-дрон с высокой точностью поразил цель, уничтожив пункт управления и стартовую площадку дронов ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, взрыв и пожар.

Ликвидация пункта управления снижает боевые возможности ВСУ в ведении разведки и нанесении ударов беспилотниками. Разрушение точки взлета БПЛА ограничивает использование дронов на данном участке. Применение FPV-дронов позволяет наносить точечные удары по объектам с минимальным расходом боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #сумская область #FPV-дрон
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