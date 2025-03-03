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Оператор дрона вычислил по следам и уничтожил танк Leopard в зоне СВО

Военнослужащие группировки «Центр» ликвидировали танк Leopard ВСУ, обнаруженный в лесополосе. Первый удар раскрыл маскировку, второй поразил боевую машину, вызвав взрыв.
2025-03-03 13:43:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танк Leopard ВСУ с помощью ударного FPV-дрона. Бронетехника была замаскирована в лесополосе на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

Разведчик-оператор Виталий рассказал, что обнаружил следы бронетехники, уходящие в лес. Подтвердив наличие замаскированного танка, он нанес удары.

«Я его выследил по свежим следам. Он был спрятан в капонире. Первым ударом я убрал деревья, которыми маскировалась задняя часть танка. Вторым ударом зашел четко куда планировалось», - рассказал боец.

После точных попаданий детонировал боекомплект, и танк был полностью уничтожен.

Расчеты FPV-дронов группировки «Центр» регулярно ликвидируют бронированную технику ВСУ, склады боеприпасов и укрепленные позиции противника, срывая ротации и атаки ВСУ на данном направлении. Российские военные активно применяют ударные дроны для поражения техники, в том числе иностранного производства, в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Леопард #МО РФ #FPV-дрон
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