Оператор дрона вычислил по следам и уничтожил танк Leopard в зоне СВО

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танк Leopard ВСУ с помощью ударного FPV-дрона. Бронетехника была замаскирована в лесополосе на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

Разведчик-оператор Виталий рассказал, что обнаружил следы бронетехники, уходящие в лес. Подтвердив наличие замаскированного танка, он нанес удары.

«Я его выследил по свежим следам. Он был спрятан в капонире. Первым ударом я убрал деревья, которыми маскировалась задняя часть танка. Вторым ударом зашел четко куда планировалось», - рассказал боец.

После точных попаданий детонировал боекомплект, и танк был полностью уничтожен.

Расчеты FPV-дронов группировки «Центр» регулярно ликвидируют бронированную технику ВСУ, склады боеприпасов и укрепленные позиции противника, срывая ротации и атаки ВСУ на данном направлении. Российские военные активно применяют ударные дроны для поражения техники, в том числе иностранного производства, в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.