FPV-дрон ликвидировал бронемашину ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью FPV-дрона уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, перевозившую личный состав противника в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. Видео удара представило Министерство обороны РФ.

Разведка с помощью дрона выявила технику противника в лесистой местности. Машина осуществляла перевозку украинских боевиков для ротации. После анализа данных было принято решение о нанесении удара.

FPV-дрон двигался на небольшой высоте, что было зафиксировано камерой оператора в режиме реального времени. Беспилотник точно влетел в цель, уничтожив технику противника.

Ранее оборонное ведомство показало, как дрон на оптоволокне влетел в бронемашину ВСУ в Курской области. Одно из преимуществ дронов с оптоволоконным управлением в неуязвимости для средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе боевых действий российские бойцы активно используют беспилотные технологии для уничтожения техники ВСУ, в частности применяют FPV-дроны. Их высокая точность наведения усложняет возможность перехвата, а маневренность и скрытность позволяют наносить удары даже в сложных условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.