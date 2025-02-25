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FPV-дрон ликвидировал бронемашину ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по ББМ противника.
2025-02-25 15:55:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью FPV-дрона уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, перевозившую личный состав противника в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. Видео удара представило Министерство обороны РФ.

Разведка с помощью дрона выявила технику противника в лесистой местности. Машина осуществляла перевозку украинских боевиков для ротации. После анализа данных было принято решение о нанесении удара.

FPV-дрон двигался на небольшой высоте, что было зафиксировано камерой оператора в режиме реального времени. Беспилотник точно влетел в цель, уничтожив технику противника.

Ранее оборонное ведомство показало, как дрон на оптоволокне влетел в бронемашину ВСУ в Курской области. Одно из преимуществ дронов с оптоволоконным управлением в неуязвимости для средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе боевых действий российские бойцы активно используют беспилотные технологии для уничтожения техники ВСУ, в частности применяют FPV-дроны. Их высокая точность наведения усложняет возможность перехвата, а маневренность и скрытность позволяют наносить удары даже в сложных условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #дрон #ВСУ #МО РФ #СВО
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