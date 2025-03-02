Бойцы ВС РФ показали курским школьникам современные образцы вооружения

Военнослужащие 158-й военной комендатуры группировки войск «Север» провели для курских школьников урок патриотического воспитания. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе мероприятий подросткам показали современные образцы оружия и военной техники. Также были проведены занятия по тактической медицине.

Отмечается, что военные провели урок совместно с выставочным центром «Курск - город воинской славы».

Ранее телеканал «Звезда» рассказывал, как в Хабаровском крае школьники плетут маскировочные сети. Также неравнодушные дети отправляют на передовую письма со словами поддержки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.